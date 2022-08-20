تراجع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 21-8-2022

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تراجع أسعار الذهب في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات، اليوم الأحد 21 -8- 2022، بالتزامن مع هبوط النفيس عالميا.

أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 141.267 ألف ليرة (56.23 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 123.512 ألف ليرة (49.2 دولار).

تراجع أسعار الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 105.952 ألف ليرة (42.17 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليصل لنحو 82.406 ألف ليرة (32.80 دولار) خلال تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 70.634 ألف ليرة (28.11 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.393 مليون ليرة (1749 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات نهاية الأسبوع، لتسجل أول خسارة أسبوعية في شهر.