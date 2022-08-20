أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 21أغسطس 2022.. صعود كبير

ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الأحد 21 أغسطس/آب 2022، تزامنا مع بدء العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وأسواق الذهب العالمية عطلة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية إلى 82.190 ألف دينار (56.23 دولار)، مقابل 82.056 ألف دينار في إغلاق أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 71.918 ألف دينار (49.20 دولار)، مقابل 71.801 ألف دينار بنهاية تعاملات أمس.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق إلى 61.644 ألف دينار (42.17 دولار)، مقابل عند 61.543 ألف دينار أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 47.945 ألف دينار (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية 2.556 مليون دينار (1749 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 575.345 ألف دينار (393.59 دولار)