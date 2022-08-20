أسعار الذهب اليوم في السودان الأحد 21 أغسطس 2022.. صعود حذر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان هامشيا بتعاملات الأحد 21 أغسطس/آب 2022، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بأسواق الذهب العالمية.

وأسواق الذهب العالمية عطلة يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 32.020 ألف جنيه (56.23 دولار)، مقابل 32.019 ألف جنيه بختام تعاملات أمس، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 28.019 ألف جنيه (49.20 دولار)، مقابل 28.017 ألف جنيه بنهاية تداولات الجمعة.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 24.016 ألف جنيه (42.17 دولار)، مقابل 24.014 ألف جنيه في ختام تعاملات الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.679 ألف جنيه (32.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، نحو 995.834 ألف جنيه (1749 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 224.148 ألف جنيه (393.59 دولار).