أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 21-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن سعر الذهب في لبنان، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 21-8-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات، اليوم الأحد 21-8- 2022، مع بداية العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار كافة عيارات الذهب في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، نحو 85.157 ألف ليرة (56.23 دولار)، مقابل 85.252 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 74.514 ألف ليرة (49.20 دولار)، مقابل 74.597 ألف ليرة بختام تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، عند مستوى 63.869 ألف ليرة (42.17 دولار)، مقابل 63.940 ألف ليرة في إغلاق تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في لبنان

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.675 ألف ليرة (32.80 دولار)، مقابل 49.730 ألف ليرة في ختام تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.648 مليون ليرة (1749 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 596.115 ألف ليرة (393.59 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وهبطت أسعار الذهب، عالمياً، لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات نهاية الأسبوع، لتسجل أول خسارة أسبوعية في شهر.