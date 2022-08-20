البروفيسور الفرا: جامعة الإسراء تشق طريقها بخطى ثابتة ومدروسة

أكَّد رئيس جامعة الإسراء البروفيسور عبدالخالق الفرا، أن الجامعة شقت مسيرتها الأكاديمية والتعليمية بخطى ثابتة ومدروسة، ووفق رؤية تتسم بالعمق، والشمولية، مع إشارته إلى أنَّ الجامعة تتسع لكافة الأبعاد الوطنية، والقومية، والإسلامية، وكل الرؤى بما يخدم مجتمعنا الفلسطيني، ويحقق طموحاته وآماله.

وأوضح البروفيسور الفرا خلال كلمة له في حفل "فوج الإسراء الرابع"، أن الجامعة جسدت صورة صادقة للوحدة الوطنية، وخدمةِ القضية الفلسطينية، قائلاً: "الجامعة تؤكد دوماً على رسالتها الوطنية في حمل قضية شعبنا الطامح إلى الحرية والاستقلال".

وأشار البروفيسور الفرا إلى أنَّ جامعة الإسراء تتعامل بمصداقية عالية، وواقعية كبيرة، ومسؤولية عالية وهي تؤدي رسالتها العلمية والثقافية، لافتاً إلى أنها تلامس معاناة طلبتها، وتقدر حاجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

وبيَّنَ البروفيسور الفرا أنَّ جامعة الإسراء انتقلت نقلات غير مسبوقة، وحققت إنجازاتٍ عدة، من خلال افتتاح كلياتٍ وتخصصاتٍ وبرامج جديدة، وانضمام مجلة جامعة الإسراء للعلوم التطبيقية لقاعدة بيانات سكوبس (SCOPUS)، إضافة إلى أنها انتقلت نقلة نوعية من خلال تدشين مدينة الإسراء الطبية التي تلقى دعماً من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مع إشارته إلى أنَّ مدينة الإسراء الطبية ستساهم في التخفيف من معاناة أهلنا في المحافظات الجنوبية.

وذكر البروفيسور الفرا أنَّ جامعة الإسراء توفر العديد من المنح الدراسية للطلبة تصل بعضها إلى نسبة إعفاء 100% لمن حصلوا على معدل 90% فما فوق، ونسبة إعفاء 50% لمن حصلوا على معدل اقل من 90% لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.

وذكر أنَّ الجامعة تسعى لتخريج جيل جديد من القادة والمبدعين في مختلف مجالات المعرفة؛ لتكون الجامعة منارة للتطور والرقي والتنمية، وهو ما سينعكس على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن مقياس التقدم في هذا العصر لا يعتمد على حجم ما تملكه الأمم والشعوب من ثروات طبيعية، بقدر ما تملكه من طاقات بشرية متسلّحة بالعلم، مستدركاً: "فالعلم هو من أجلِ الفضائل والمزايا، فهو أساس أي حضارة، ومصدر أمجاد الأمم، وعنوان سموها، وتألقها".

وتوجه البروفيسور الفرا بالشكر من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ومن دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمود أبو مويس، ووزيرة الصحة الدكتور مي كيلة؛ لوقوفهم الدائم إلى جانب الجامعة، ودعمها في سياقات متعددة، بما يخدم المسيرة التعليمية.

الجدير بالذكر، أن جامعة الإسراء جامعة وطنية فلسطينية، معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصلة على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2015) في الشؤون الإدارية، والأكاديمية، والبحث العلمي، والتعليم المستمر، وخدمة المجتمع، إضافة إلى كونها واحدة من أبرز الجامعات في مجال البحث العلمي.

وتوفر الجامعة العديد من المنح الدراسية للطلبة تصل بعضها إلى نسبة إعفاء 100%، إضافة للمنح الرياضية، ومنح الشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم، ومنح الأقارب من الدرجة الأولى وغيرها.

كما، وتطمح جامعة الإسراء أن تكون رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوي الوطني، والعربي، والدولي؛ لتساهم في التنمية والتقدم، مع الإشارة إلى أنَّ الجامعة حاصلة على سلسلة من العضويات المحلية، والعربية، والدولية.