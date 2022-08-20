البروفيسور أبو مويس: جامعة الإسراء حققت إنجازات كبيرة ومجمعها الطبي سيجعلها أكثر تميزاً

أكَّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د محمود أبو مويس، مساء اليوم السبت، أن جامعة الإسراء ليست بحاجة لمديح وإثراء، إذ أنَّ إنجازات الجامعة تتحدث عن نفسها، حيث لديها تميز أكاديمي، وغزارة إنتاج بحثي، وبرامج حديثة وعصرية، ورقمنة وتقننة وثنائية.

وأوضح معالي الوزير أبو مويس في كلمة له خلال حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة جامعة الإسراء، أن الجهود المقدرة لإنجاز مشروع المجمع الطبي لمشفى طبي مميز وبنية تحتية ومخبرية للعلوم الطبية الأساسية، لا شك أنها ستثمر عن منارة أكاديمية طبية خدماتية تخدم شعبنا في غزة، أكاديميًا وسريريًا لتصبح الجامعة جامعة تميز يشار إليها بالبنان.

ونقل معالي الوزير أبو مويس تحيات ومباركات سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزراء الحكومة، للجامعة ومجلس إدارتها ورئاستها والخرِّيجين وذويهم، وكل من حضر حفل التخرج.

وقال أبو مويس في كلمته:" هذا يوم سعادة وسرور وتبادل محبة وزهور، أنقل لكم اليوم تحيات ومباركات سيادة الرئيس أبو مازن والذي يشهر اليوم سيف الحق في وجه طغاة البشرية، الذين وعت عقولهم وعمت أبصارهم عما حدث في فلسطين ويحدث بغزة، بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لمَ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون".

وأضاف: " أنقل تحيات دولة رئيس الوزراء وإخواني الوزراء، ونقول لكم مبارك نجاحكم المميز فإذا كان نجاحكم في كل مكان هو اجتهاد فإن نجاحكم اجتهاد وجهاد".

وختم معالي الوزير كلمته بالقول: وأخيرًا فجامعة الإسراء تذكرنا بقدس الإسراء والمعراج العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية، ونقول لمن ظنوا أننا انتهينا إننا كالجمر كلما اشتدت الريح اشتعلنا لنحرق ظنونهم".

ويُشار إلى أن جامعة الإسراء جامعة وطنية فلسطينية، معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصلة على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2015) في الشؤون الإدارية، والأكاديمية، والبحث العلمي، والتعليم المستمر، وخدمة المجتمع، إضافة إلى كونها واحدة من أبرز الجامعات في مجال البحث العلمي.

وتوفر الجامعة العديد من المنح الدراسية للطلبة تصل بعضها إلى نسبة إعفاء 100%، إضافة للمنح الرياضية، ومنح الشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم، ومنح الأقارب من الدرجة الأولى وغيرها.

جدير ذكره أنه تطمح جامعة الإسراء أن تكون رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوي الوطني، والعربي، والدولي؛ لتساهم في التنمية والتقدم، مع الإشارة إلى أنَّ الجامعة حاصلة على سلسلة من العضويات المحلية، والعربية، والدولية.