80 قتيلاً حصيلة السيول في السودان

ارتفعت حصيلة السيول الجارفة التي اجتاحت السودان إلى 80 قتيل ونحو 50 ألف بيت تهدم بعضها كليا وأصبح البعض الآخر آيلاً للسقوط.

وبحسب مصادر سودانية، فقد غمرت المياه أكثر من 50 في المئة من المساحات الزراعية التي يعتمد عليها السكان المحليون في حياتهم اليومية.