الاحتلال يعتقل 3 فتيات قرب قلقيلية بدعوى حيازتهن سلاح "كارلو"

أفادت قناة "كان" العبرية أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء السبت، 3 فلسطينيات على حاجز "إلياهو" قرب قلقيلية بزعم حوزتهن سلاح "كارلو" ووصية وخارطة.

ووفق زعم جيش الاحتلال، فإن التحقيق الأولي في الحادث، بيّن أنه تم توقيف النساء بالمركبة قبل الحاجز، وكُن يعتزمن تنفيذ هجوم إطلاق نار على حراس الأمن التابعين لوزارة الجيش، وعلى الفور شك أحد حراس الأمن، واقترب منهن وأوقفهن- وتم العثور على سلاح من نوع كارلو ووصية أثناء تفتيش السيارة.

وأوضح الاحتلال أن النساء الثلاث من سكان نابلس، ولا يحملن تصاريح دخول إلى "إسرائيل".