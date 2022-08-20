أين ستُقام مباراة تونس والبرازيل؟

يستعد منتخب تونس لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022، وذلك عندما يواجه نظيره البرازيلي.

ويُشار إلى أنه كانت قرعة أس العالم 2022 التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قد أوقعت منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

وسيخوض "نسور قرطاج" مباراة ودية قوية ضد البرازيل، يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل، دون الكشف عن الملعب الذي سيستضيف المباراة حتى الوقت الراهن.

وحسب موقع "ناهورا دا نوتيسيا"، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقدم بطلب للاتحاد الفرنسي من أجل إجراء المباراة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الموقع، أن الهيكل المشرف على كرة القدم البرازيلية وضع العاصمة البريطانية لندن كخيار ثانٍ من أجل احتضان هذه المباراة الودية.

ويُشار إلى أن ملعب "حديقة الأمراء" هو معقل نادي باريس سان جيرمان الذي يضم عددا من نجوم منتخب البرازيل، أبرزهم ماركينيوس ونيمار دا سيلفا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبين سبق أن تواجها في مناسبة وحيدة، وتحديدا في عام 1973 بملعب المنزه بالعاصمة التونسية، وانتهت المباراة بفوز راقصي السامبا بنتيجة 4-1.