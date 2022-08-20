أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، وهي تهم شريحة كبيرة جداَ من المتابعين وخاصة التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية

سعر عملة بيتكوين اليوم

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات السبت 20 أغسطس/آب 2022، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.





أسعار باقي العملات الرقمية

سعر عملة إيثريوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.26% مسجلًا 1630.71 دولار.

سعر بينانس كوين

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.40% ليبلغ 286.83 دولار.

سعر عملة الريبل

وانخفض سعر عملة الريبل XRP نحو 0.14% ليسجل 0.3417 دولار.

أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية

سعر عملة كاردانو

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.64% إلى 0.4579 دولار.

سعر بولكادوت

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.23% ليصل إلى 7.42 دولار.

سعر دوجكوين

ونزل سعر دوجكوين DOGE بنحو 0.12% ليصل إلى مستويات 0.07016 دولار.

ويُشار إلى أنه تعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.