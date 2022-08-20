الرئيس الفرنسي يزور الجزائر الخميس المقبل

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الجزائر في 25 من الشهر الحالي.

ويُشار إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها :"إن هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا، وتعزيز التعاون الفرنسي- الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة" فترة الاستعمار".