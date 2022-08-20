الشيخ خضر عدنان: تجميد الاعتقال الاداري للأسير العواودة تنصل صهيوني من المسؤولية عن حياته

أكد القيادي المحرر خضر عدنان أن تجميد الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري للأخ خليل العواودة و عدم الاستجابة لمطالبه محاولة تنصل صهيوني من المسؤولية عن حياته.

و قال عدنان في تصريح له اليوم السبت إن ظهور صور الأخ خليل العواودة أول الانتصار لأنها توضح لنا أي بطولة يحققها لشعبنا وزهراته وأهله وكل أحرار العالم في مغالبة هذا الاحتلال وكسر قيود أسره.

و أوضح أن تجميد الاعتقال الإداري مكيدة صهيونية يسعى منها للضغط على المضرب وإثارة تساؤلات خبيثة: لماذا يستمر بإضرابه وهو "ليس معتقلاً" وليس من حوله سجانين وأهله والإعلام والنشطاء حوله؟!، في حين أنه إذا نوى أهله نقله لأي مشفى فلسطيني يمنعونه المغادرة تحت أنه لا يزال معتقلا!.

و بين الشيخ خضر عدنان بأن اضرابات الإخوة الأسرى خليل عواودة وأحمد وعدّال موسى البطولية عن ألف بيان وتظاهرة لإدانة الاعتقال الإداري.