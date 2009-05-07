عمرو موسى ومصدر فلسطيني مطلع ينفيان حدوث أي تغييرات في مبادرة السلام العربية

فلسطين اليوم-وكالات

نفى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى حدوث أي تغييرات في مبادرة السلام العربية.

وقال موسى "يستند التصور الذي نقله العاهل الأردني الملك عبد الله للرئيس الأمريكي باراك أوباما على النص الاصلي والوحيد لمبادرة السلام العربية".

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين للأمين العام للجامعة العربية بشأن ما نشرته صحيفة (القدس العربي) عن طلب أوباما توضيحات حول التصور العربي للسلام ، واستعداد الدول العربية (المعتدلة) لتعزيز هذه المبادرة، وادخال تعديلات عليها .

وفي رام الله اكد مصدر مطلع ان ما نشرته (القدس العربي) حول هذا الموضوع ما هو الا من نسج خيال الصحيفة وليس له اي اساس من الصحة.