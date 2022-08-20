وفاة أمين عام الرئاسة الجزائرية محمد ميساعيد

توفي السبت، أمين عام الرئاسة الجزائرية، محمد الأمين ميساعيد، عن عمر ناهز 71 عاما.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "انتقل إلى جوار ربه، السيد محمد الأمين ميساعيد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان" .

وأضاف البيان، أن الفقيد سيوارى الثرى، عصر اليوم السبت في مقبرة "العالية" بالعاصمة الجزائر، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب مصادر صحفية، فإن ميساعيد، كان يعاني من مرض عضال، طيلة العامين الماضيتين، حيث خضع لحصص علاج كثيفة.

وعين ميساعيد، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، منذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وكان ميساعيد، مديرا للحملة الدعائية للرئيس تبون، وقبل ذلك اشتغل مديرا لديوانه عندما كان رئيسا للوزراء سنة 2017.