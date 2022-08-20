ما حقيقة تكلفة إقالة مدرب منتخب "أسود الأطلس" المغربي..!؟

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بخصوص المبلغ المالي الذي جرى دفعه لتسوية فسخ عقد البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب "أسود الأطلس".

وقال الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني: "الرقم المالي الذي يتم تداوله (4 ملايين دولار)، هو من وحي الخيال، وبعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأضاف: "الانفصال مع وحيد كان بالتراضي، والمدرب حصل على راتب 3 أشهر بناء على العقد الذي كان يربطه، والذي لا يتجاوز 80 ألف دولار كراتب شهري".

وختم الاتحاد أنه يستغرب الترويج لمثل هذه الشائعات المغرضة، التي لا تمت للحقيقة بأي صلة في هذا الوقت، والمنتخب المغربي مقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أقال المدرب خليلوزيتش مؤخرا، ولم يعلن عن خليفته حتى الآن.