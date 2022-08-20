ليستر سيتي يعلن موقفه رسميا من فاردي

أعلن نادي ليستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، أنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو 2024.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية انتقال جيمي فاردي (35 عاما) إلى مانشستر يونايتد، ليضع ليستر سيتي حدا لتلك الشائعات، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان فاردي قد انضم إلى ليستر سيتي قادما من فريق الهواة فليتوود تاون في 2012، وحاليا يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق التاريخية، برصيد 164 هدفا أحرزها في 387 مباراة في جميع المنافسات.

وقال فاردي عبر موقع ليستر على الإنترنت: "أنا بالتأكيد في غاية السعادة. لم أتردد مطلقا في التوقيع. القرار كان سهلا، لأنني موجود هنا منذ مدة طويلة لدرجة أنني أرى نفسي جزءا من الأثاث".

وأحرز فاردي 17 هدفا في جميع المنافسات في الموسم الماضي، كما لعب دورا بارزا في فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، وكذلك الفوز بكأس إنجلترا في موسم 2020-2021.

ولم يحقق ليستر أي فوز في أول جولتين من الموسم الحالي للدوري الممتاز، علما أنه سيلتقي مع ضيفه ساوثامبتون في الجولة الثالثة في وقت لاحق السبت.