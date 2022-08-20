اختفاء أحد أضلاع "مثلث برمودا" في قائمة ريال مدريد

أعلن ريال مدريد قائمة الفريق المسافرة لمواجهة ضيفه سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي شهدت غياب اسم لاعبه السابق البرازيلي كاسيميرو.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع "تويتر" قائمة لاعبي "الميرينغي" للسفر لمواجهة سيلتا فيغو، وخلت من اسم كاسيميرو، قبل أن يصدر بيانا رسميا مساء أمس الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني، أعرب فيه عن امتنانه للاعبه البرازيلي كاسيميرو، واصفا إياه بالأسطورة.

وتزامن ذلك مع بيان رسمي أصدره مانشستر يونايتد، أعلن من خلاله اتفاقه مع ريال مدريد على ضم كاسيميرو هذا الصيف، بمجرد حصول اللاعب البرازيلي على تأشيرة دخول بريطانيا واجتيازه الفحص الطبي.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أكد خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن كاسيميرو يريد مغادرة الفريق وخوض تحد جديد، ليتفكك بذلك "مثلث برمودا" للفريق الملكي الذي كان يشكل كاسيميرو أحد أضلاعه مع الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد قائمته لمواجهة سيلتا فيغو، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، روديغر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو.