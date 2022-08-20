سبب وفاة الفنان السوري بسام لطفي ويكبيديا السيرة الذاتية- سبب وفاة الفنان السوري بسام لطفي، أصاب خبر وفاة الفنان السوري بسام لطفي، مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والوطن العربي، بحالة من الحزن والفراق على الفنان السوري التي قدم أدوار عديدة ومميزة، وضعت بصمة واضحة في سماء الدراما السورية، فضلاً عن كونه وأحد من مؤسسي ورواد الفن والدراما السورية، ومن مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، وصاحب العضوية رقم في النقابة، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الفنان السوري بسام لطفي، خاصة وأن التساؤلات كثيرة على مواقع البحث حول سبب وفاة الفنان بسام لطفي ويكبيديا 2022م.

سبب وفاة الفنان السوري بسام لطفي

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين اليوم الجمعة عن رحيل الفنان القدير بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاما.

ونعت نقابة الفنانين الفنان الراحل الذي يعد أحد مؤسسي الدراما السورية، وهو من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية 1940، ويعد من أبرز الممثلين العرب وأحد رواد الدراما السورية ومن مؤسسيها.

وانطلقت مسيرة بسام لطفي الفنية على مسارح دمشق في العام 1957، حيث بدأ بتقديم أول أعماله المسرحية والفنية، وأسهم في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية السورية، كنادي الشباب العربي، والمسرح القومي السوري، والمسرح العسكري السوري، والمسرح الوطني الفلسطيني.





الفنان بسام لطفي السيرة الذاتية ويكبيديا

بسام لطفي واسمه الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة فنان وممثل درامي، ولد ونشأ في مدينة طولكرم الفلسطينية، يُعد من أبرز الممثلين العرب، ويُلقب بِـ "عميد الدراما السورية"؛ إذ يعد أحد مؤسسي ورواد الفن والدراما السورية، ومن مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، وصاحب العضوية رقم في النقابة.

وهو ممثل فلسطيني، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية بتاريخ 1 يناير 1940، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها. كرس نفسه للعمل في الدراما التليفزيونية السورية، ومن أهم مسلسلاته: (حمام القيشاني، يوميات مدير عام، بطل من هذا الزمان، صقر قريش).

الموطن: فلسطين

تاريخ الميلاد: 1 يناير 1940

بلد الميلاد: فلسطين

تاريخ الوفاة: 19 اغسطس 2022

بلد الوفاة: سوريا

الفنان الفلسطيني بسّام⁩ لُطفي الذي تُوفي اليوم عن عمر 82 سنة ، يتحدث باكيا في لقاء سابق عما حدث معه في المغرب لتقديم عرض مسرحي مع منظمة التحرير من أجل جمع الدّعم للفِدائيين الفلسطينيين في بدايات الثورة الفلسطينية.



رحمه الله و غفر لنا وله pic.twitter.com/ZemaCopMTF — سعادة السفير (@MLYMEHDiii) August 19, 2022

سبب وفاة بسام لطفي الحقيقي

غيّب الموت الممثل السوري بسام لطفي أبو غزالة، الجمعة، وهو أحد أبرز مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا، عن 82 عاماً، بحسب ما أعلنت النقابة.

ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين عبر صفحته على فيسبوك رحيل الممثل الفلسطيني السوري، مرفقا المنشور بصورة له، من دون تحديد موعد التشييع ومكان الدفن.

ويُعد لطفي من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الدراما السورية، وشارك في عشرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية واسعة، أبرزها "يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع"، و"إخوة التراب"، و"التغريبة الفلسطينية".

وعُرف لطفي بعميد الدراما السورية، وكان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج "حكم العدالة" طيلة أكثر من ثلاثين سنة.

سبب وفاة بسام لطفي الممثل السوري

ولطفي من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940، وانتقل مع عائلته إلى سوريا عام 1948 إبان وقوع الحرب.

وساهم لطفي في شبابه بتأسيس المسرح القومي السوري والمسرح الوطني الفلسطيني، وفي مسيرته نحو سبعين عملاً فنياً بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة.

ونعاه عشرات الممثلين والفنانين السوريين، وكتب المخرج السوري محمد زهير رجب "مؤلم هذا الرحيل، قامة من قاماتنا ترحلُ اليوم أيضاً".

والفنان الراحل متزوج، وهو والد الممثل السوري إياس أبو غزالة.

ديانة الفنان السوري بسام لطفي

الممثل السوري بسام لطفي يعتنق الدين الإسلامي. نشأ في أسرة فلسطينية مسلمة محافظة. جدير بالذكر أن بسام لطفي من الشخصيات البارزة في الدراما السورية، لأنه كان مساهماً في إنشاء العديد من المسارح والمؤسسات الفنية، ويعود إليه الفضل في نجاح الدراما السورية.

سبب وفاة بسام لطفي

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