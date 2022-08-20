"داخلية غزة " تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (21 أغسطس).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/30)هنــــــــ، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32) هنـــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، لافتة إلى أن المتأخرين عن موعد سفرهم لا يسمح لهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.