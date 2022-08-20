تشافي: لا نستطيع العمل بسلام.. ورحيل كاسيميرو خسارة للريال

أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بمنافسه ريال سوسيداد قبل مواجهة الفريقين غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ريال سوسيداد منافس يقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد.. لديهم الكثير من المواهب في خط الوسط، ولاعبون يتمتعون بالسرعة في الهجوم، كما أنهم أقوياء بدنيا، ولديهم حارس قوي".



وعن موقف جول كوندي من التسجيل، أجاب: "نحن ننتظر.. لا تزال لدينا العديد من المباريات، ومستعدون لتسجيله في أي وقت".



وأوضح أنه لن يعلن عن قائمة مباراة سوسيداد قبل الغد، في انتظار احتمالية حدوث أي تحركات، قد تتيح تسجيل اللاعب الفرنسي.



وأضاف: "أوباميانج؟ السوق ينتهي في 31 أغسطس (آب)، وسنرى ما سيحدث.. أنا أعتمد عليه، وغدًا سيكون لاعبًا مهمًا.. لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".



وبشأن إمكانية ضم مهاجم بديل، قال: "سنقيم الأمور، لم يرحل أوباميانج أو ممفيس ديباي بعد.. وغدًا سنكون قادرين على الاعتماد عليهما، والأولوية حاليًا لتسجيل كوندي".



ولا يعتمد تشافي على الظهير الأيمن، سيرجينيو ديست، الذي غاب عن المباراة الأولى أمام رايو فايكانو، مبينا أن اللاعب "يعرف بالفعل وضعه" في الفريق.



ومن ثم لم يستبعد اللجوء إلى الميركاتو، لتعزيز القطاع الأيمن من الدفاع، موضحا أنه يعتمد على كل من: سيرجي روبرتو ورونالد أراوخو وجول كوندي، في هذا المركز.



وحول بديل بوسكيتس، الغائب عن اللقاء للطرد، أجاب: "غدًا سنرى، لدينا لاعبون مثل كيسي، فرينكي دي يونج، وبيانيتش.. لدينا فريق كبير ومتنوع، وغدًا سنقرر".



وبخصوص كاسيميرو، قال تشافي: "هو لاعب يمثل مرحلة في ريال مدريد، والنادي تعاقد مع لاعبين ليحلوا مكانه.. رحيله خسارة مهمة بالنسبة لهم، فقد حقق العديد من الألقاب، وكان أساسيًا خلال العقد الماضي".



واستكمل: "فيران توريس لاعب جيد جدًا، ويجب أن يكون جزءًا أساسيًا (من الفريق) بالنسبة لنا.. والمحزن هو أنه لم يكن قادرًا على البدء بنفس وتيرة زملائه في الفريق، لكنه سيشارك بالتأكيد".



وأردف: "التعادل في الجولة الأولى ضد رايو فايكانو وصمة عار، لكنها مجرد بداية".



وبشأن بالدي، أوضح: "أنا أعتمد عليه، وأعتقد أنه يمكنه منافسة جوردي ألبا".



وحول الميركاتو، قال تشافي: "يجب أن ينتهي السوق حين تبدأ الدوريات، فنحن لا نعمل بسلام والسوق مستمر، حيث تستعد لمباراة مع لاعب يمكنه الرحيل.. هذا ليس السيناريو المثالي".



وعن كوندي، أجاب: "أراه جيدًا.. هو قائد بالفطرة، وصفقة رائعة بالنسبة لنا، وننتظر تسجيله ليشارك معنا".



وبخصوص دي يونج، علق: "أراه كلاعب خط وسط هجومي، لكن بإمكانه اللعب في المحور أيضا.. هو لاعب رائع وقوي، ويصل بشكل مثالي لمنطقة الخصم".



وختم المدرب الإسباني: "أنا معجب به كثيرًا، وبإمكانه التعود على اللعب في عدة مراكز.. لكني لا أراه ظهيرًا (يضحك)".