15 قتيلاً و 22 إصابة إثر حادث تصادم مروع جنوب تركيا

قتل 15 شخصا، وأصيب 22 آخرين، اليوم السبت 20/8/2022، إثرحادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وعدة مركبات أخرى، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وقال حاكم الولاية، داود غول، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت إنه "توفي 15 شخصا، وأصيب 22 آخرون، جراء اصطدام حافلة وسيارة فريق إنقاذ وسيارة إسعاف".

وأضاف أنه "بين القتلى 3 رجال إطفاء و2 من العاملين الصحيين وصحفيان".

ويعمل الصحفيان لحساب وكالة إخلاص للأنباء.

ونقلت مركبات الإسعاف الركاب الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وتم إرسال فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث، ويجرى حاليا تحقيق لمعرفة أسبابه.

وشهدت تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري أودت بحياة 2245 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفا آخرين.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور في تركيا، في يناير/كانون الثاني الماضي