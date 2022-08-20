فاكهة تقضي على الكوليسترول- الأطعمة التي تقلل من الكوليسترول

فاكهة تقضي على الكوليسترول والأطعمة التي تقلل من الكوليسترول- من المواضيع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي خاصةً في فصل الصيف، هو عن فاكهة تقضي على الكوليسترول، والأطعمة التي تقلل من الكوليسترول، حيث يبحث الناس عن الأعشاب والنباتات والخضار والفواكه التي تمتلك خواص مميزة تفيد أجسامنا في محاربة الأمراض وتعمل كعلاج طبيعي لداء أو لآخر، فالطبيعة مليئة بالأسرار والخفايا التي تحيط بنا ولكننا لا ندركها لذا يحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على فاكهة تقضي على الكوليسترول والأطعمة التي تقلل من الكوليسترول.

الفاكهة التي تقضي على الكوليسترول

سنتعرف على الفاكهة التي تقضي على الكوليسترول، يوجد الكثير من الفواكه التي تساعد في القضاء على الكوليسترول الضار،ويعود السبب في ذلك إلى احتواء هذه الثمار على نسبة عالية من مركبات تدعى البوليفينولات المليئة بمضادات الأكسدة والتي تساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الكوليسترول والقضاء عليه.

ما هو الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول مادة ذات قوام شمعي مؤلفة من نوعين مختلفين من البروتينات الدهنية هما البروتين الدهني ذو الكثافة المنخفضة LDL والبروتين الدهني ذو الكثافة المرتفعة HDL. يؤثر الكوليسترول منخفض الكثافة على الأوعية الدموية حيث أنه يسبب تراكم الترسبات الدهنية في الوعاء وهذا يخفض من معدل تدفق الدم عبر الوعاء مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبات القلب والسكتات الدماغية، لذلك يسمى بالكوليسترول الضار. أما الكوليسترول النافع فهو البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي تساعد في إزالة الكوليسترول الضار من الجسم وذلك عبر الكبد مما يؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب غيرها.

أهم الفواكه التي تقضي على الكوليسترول

يوجد العديد من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوليفينول التي تساعد في الحد من الكوليسترول وأهم هذه الفواكه هي:

التفاح: من المعلوم أنه إذا تناول الإنسان ثمرتي تفاح في كل يوم فإنه يخض نسبة الكوليسترول الكلية في جسمه، بالإضافة إلى أهمية التفاح في التأثير على مستويات الدهون الثلاثية الموجودة في الم فيقلل من نسبها بشكل ملحوظ. ويعود السبب في ذلك إلى احتواء التفاح على مركبات خاصة تدعى البوليفينول والتي لها تأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الجسم. كما يتميز التفاح بأن ثمرة واحدة منه تحتوي على نسبة عالية من الألياف تتمثل بمن 3 إلى 7 غرامات حسب حجم التفاحة.

الأفوكادو: كل 150 غرام من الأفوكادو تحتوي على 14.7 غرام من الدهون الأحادية الغير مشبعة، وهذا ما يقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

الفراولة: تحتوي الفراولة أيضًا على نسبة مرتفعة من البوليفينول التي تساعد على تنظيم عمل القلب والأوعية الدموية.

التوت: إن كل كوب من التوت الأحمر يحتوي على 8 غرام من الألياف، فإن تناول 25 غرامًا من التوت يسهم في تقليل مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ويساعد في عملية الهضم.

الموز: يقوم الموز بتخفيض نسبة الكوليسترول وذلك بإزالته من الجهاز الهضمي، فهذا ما يمنعه من التراكم وانسداد مجرى الدم.

الأطعمة التي تقلل من الكوليسترول

بالإضافة إلى الفواكه يوجد كذلك الكثير من الأطعمة والخضراوات التي تساعد في القضاء على الكوليسترول وتخفيض نسبته في الجسم، ومن هذه الأطعمة نذكر:

الباذنجان: يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف الغذائية فكل 100 غرام من الباذنجان على 3 غرامات من الألياف، ومن المعروف أنه يقلل من مخاطر السكري والبدانة ومرض القلب والسكتات الدماغية.

البامية: تساعد المادة الهلامية الموجود في البامية على خفض نسبة الكوليسترول أثناء عملية الهضم.

السمك والسلمون وغيرها

الشعير: يعتبر من الحبوب التي تمتلك نسب عالية من الفيتامينات والألياف والمعادن.

الأمراض التي يسببها ارتفاع الكوليسترول

إن ارتفاع الكوليسترول له العديد من المخاطر، فهو يعتبر من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الكثير من الأمراض، ومن الأمراض الأساسية التي يسببها ارتفاع الكوليسترول نذكر:

الفرط في ارتفاع الشحوم.

الارتفاع في ضغط الدم.

أمراض تصلب الشرايين والأوعية

السمية الناتجة عن الدهون.

فرط ثلاثي غليسيريد الدم.