بالفيديو الأمطار الغزيرة تُغرق السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:15 م
20 اغسطس 2022
مطر -امطار - شتاء.jpg
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شهدت المدينة المنورة بالسعودية أمطارا غزيرة تسببت ببعض الأضرار لعدد من المركبات، بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية في بعض الأنحاء.

هذا وواصلت الجهات المعنية في المنطقة، جهودها لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار، وجرت الاستعانة بآليات كبيرة لسحب مياه الأمطار من بعض الشوارع التي تعاني ضعفا في عمليات التصريف، من أجل تسهيل الحركة المرورية.

 

 

 

 

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