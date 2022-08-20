تفعيل رابط فحص 100 دولار من المنحة القطرية الجديد عن شهر 8 (أغسطس) 2022

فعّلت وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة، اليوم السبت، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديد عن شهر 8(أغسطس) 2022.

وأفاد مراسل "فلسطين اليوم الإخبارية": بأن وزارة الاتصالات فعّلت رابط فحص المنحة القطرية التي يستفيد منها قرابة 95 ألف بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وبخصوص موعد استلام المنحة، قال مراسلنا، إن اللجنة القطرية التي يرأسها السفير القطري محمد العمادي لم تحدد موعد توزيع المساعدات النقدية، إلا أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة توضيحًا بهذا الشأن خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن آلية عملية الصرف ستكون وفق الآلية الموزعة خلال الأشهر الماضية.

ويمكن لكم الآن فحص أسماء المنحة القطرية الجديد عن شهر 8 (أغسطس) 2022 عبر هذا الرابط هنـــــــــا.