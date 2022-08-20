بالفيديو شاهد| السطو على مواطن وسرقة مبلغ مالي كبير

أعلنت شرطة محافظة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم السبت 20/8/2022، أن مواطناً يعمل في مجال الصرافة، تَعَرض للسطو، بالقرب من سوق الحلال ببلدة الظاهرية جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن عمليات شرطة محافظة الخليل تلقت بلاغًا صباح اليوم بقيام أشخاص مجهولين بتهديد المواطن بواسطة سلاح.

وأضاف: على الفور تم تحريك دورية الشرطة للمكان، وعند وصولها تبين أن مجهولين لاحقوا المواطن أثناء استقلاله لمركبته واصطدموا بها عمدًا ومن ثم أطلقوا النار بالهواء وسلب مبلغ مالي يقدر ب 90 ألف شيكل ولاذوا بالفرار .

وباشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري.