الأونروا بغزة: افتتاح 6 مدارس وتعيين 250 معلماً جديداً وقرطاسية لكافة الطلاب

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم السبت 20/8/2022، عن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث جرى تعيين 250 معلم جديد وافتتاح 6 مدارس جديدة.

وأوضح مسؤول التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، أن دوام المعلمين سيبدأ يوم السبت 27/8/2022، فيما سيداوم الطلاب في يوم الاثنين 29/8/2022، والسبت 27/8 جميع المعلمين في المدارس، حيث تم تعيين 250 معلم جديد والمياومة لجميع المدارس.

وأشار في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن الأونروا، أجرت الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في مجالات عدة، من بينها الإداري، حيث جرى افتتاح 6 مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، و4 مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة، موضحاً أنه يجري بناء 5 مدارس إضافية تسليم خلال العام الدراسي القادم.

وبشأن القرطاشية، بين أبو عاذرة، أن الوكالة استلمت حتى الآن أكثر من نصف عدد الكتب، ليتم تسلم بقية الكتب المدرسية قبل نهاية الشهر الحالي، سيجري تسليمها للطلاب في أول يوم.

كما سيتم- وفق أبو عاذرة- تسليم جميع الطلاب من الصف الأول وحتى التاسع في اليوم الأول للدوام، قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين انجلش وأقلام.

وأكد أبو عاذرة أن هذه القرطاسية لن يكون بموجبها داعي لشراء قرطاسية، موجهاً عدم الطلب من الأهل قرطاسية للفصل الأول خاصةً بداية العام.

وبخصوص المقاصف، لفت إلى أن المقاصف ستعمل وتم تلزيم المقاصف وفقاً لقواعد المشتريات في وكالة الغوث، بالإضافة إلى إعداد كل الأمور المتعلقة بالعام الدراسي على أكمل وجه.