رابط صرف المنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 مع بدء ارسال رسائل للمواطنين اليوم

رابط المنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 مع بدء ارسال رسائل للمواطنين اليوم ، بدأت الامم المتحدة صباح اليوم السبت 20/8/2022 ، إرسال رسائل المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022 للمستفيدين لاستلام المبلغ الذي يبلغ قيمته 310 شيقلاً عبر نقاط منتشرة في القطاع ، حيث يتضمن فحوى الرسالة المواطن ...."مستفيد من المساعدة النقدية الإنسانية للأمم المتحدة لشهر أغسطس 2022 و الممولة من دولة قطر. سيتم إرسال كود الصرف بتاريخ .. أغسطس 2022 لاستلام المبلغ بقيمة 310 شيكل. مع تحيات الأمم المتحدة ، وكالة فلسطين اليوم تواصل متابعة موعد تفعيل رابط المنحة القطرية مع بدء ارسال رسائل للمواطنين من المستفيدين من المنحة القطرية .

يترقب المواطنون منذ عدة ايام في قطاع غزة موعد بدء ارسال رسال المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022 ، ايذاناً ببدء صرف المنحة القطرية ، حيث ان موعد صرف المنحة القطرية يكون اليوم السبت وفقا لمصادر مطلعة ، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة حيث ان عملية التوزيع ، من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز ومخزن ، تسهيلا لعملية التوزيع .

رابط المنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 مع بدء ارسال رسائل للمواطنين اليوم

الامم المتحدة بإرسال رسائل لكافة المستفيدين بموعد الصرف ومكان الصرف ، وتتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز ومخزن.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022-بدء ارسال الرسائل

وزارة التنمية الاجتماعية ترفض ان تكون هناك أي اسماء اضافية على المنحة القطرية ، الا ان وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أكدت على لسان المتحدثة باسمها عزيزة الكحلوت أن الأشخاص الذين يحصلون على تصريح عمل فعال في إسرائيل يتم رفعهم من المنحة القطرية.





وشددت الكحلوت "كل من يثبت أن له مصدر دخل يتم رفعه من المنحة القطرية".

وقالت الكحلوت إن "الوزارة تقوم بإرسال كشوفات الأسماء للمستفيدين من المنحة للجنة القطرية والتي بدورها ترسلها للأمم المتحدة، حيث تقوم الأخيرة بفلترة الأسماء واعادتها دون ابداء أي أسباب لإزالة او إضافة أي اسم، ونؤكد ان الوزارة ليس لها أي دور في ذلك".





رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022 –اسماء جديدة

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.