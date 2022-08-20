والد الأسير عواودة لـ"فلسطين اليوم" : الاحتلال منعنا من زيارة "خليل" اليوم ونؤكد على استمراره في الإضراب

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عبور والد ووالدة الأسير خليل عواودة من بوابة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، لزيارة خليل المضرب عن الطعام منذ 161 يوميًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال والد الأسير عواودة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "قوات الاحتلال قامت بإرجائنا على أن تكون زيارة الأسير خليل في مستشفى (اساف هورية) بمدينة الرملة المحتلة، التي تستغرق ساعات محدودة وليوم واحد، غدًا الأحد"، مشيرًا إلى الزيارة تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وأضاف:"إن هذه الزيارة تعد الأولى بعد إعلان محكمة الاحتلال قرار تجميد اعتقاله"، مؤكدًا أنه لم يرى ابنه منذ فترة اعتقاله في 27 ديسمبر الماضي.

وشدّد على أن "قرار محكمة الاحتلال في تجميد اعتقال خليل (40 عامًا) لا يعني لهم أي شيء، سوى أن عملية حراسته داخل المستشفى تنتقل من العسكرية التي يشرف عليها الشاباك الإسرائيلي إلى المدنية أي من حراس المستشفى".

وتابع الوالد: إن "خليل ما زال مستمر في الإضراب عن الطعام والشراب"، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا داخل غرف العناية المكثفة وسط مزيد من تدهور في حالته الصحية.

وجمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة، وبحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، قال: إن قرار التجميد، جاء "استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته".

وأشار نادي الأسير إلى أنه في حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورًا.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الذي يواجه خطر الموت في ظل تعنت العدو في الإفراج عنه.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و650 أسيرًا، من بينهم 30 أسيرة، و180 طفلاً، ونحو 650 معتقلاً إداريًا، ومئات الأسرى المرضى، من بينهم 23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة.