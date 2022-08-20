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مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
20 اغسطس 2022
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة
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