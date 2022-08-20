مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
20 اغسطس 2022
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (6).jpeg
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مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة

مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (1).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (7).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (6).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (5).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (4).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (2).jpeg
مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت في الضفة المحتلة (3).jpeg
 

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