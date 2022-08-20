موعد بدء إرسال رسائل المنحة القطرية عن شهر 8 أغسطس 2022

موعد بدء إرسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 ، يترقب المواطنون في قطاع غزة موعد بدء ارسال رسال المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022 ، ايذاناً ببدء صرف المنحة القطرية ، حيث ان موعد صرف المنحة القطرية يكون خلال هذه الايام ، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة واقتراب موعد العام الدراسي الجديد واستعدادات المواطنين ، حيث ان عملية التوزيع ، من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز ومخزن ، تسهيلا لعملية التوزيع ، وكالة فلسطين اليوم تتابع ، موعد بدء ارسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022.

موعد بدء ارسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 –رابط الفحص

توقعات ان يبدأ ارسال نصية للمنحة القطرية عن شهر 8 اغسطس 2022 ، خلال الأيام القادمة وخاصة ان موعد سرف المنحة كان الاشهر الماضية في نفس الموعد ويبدأ الصرف وفقا لموعد يتم تحديده مجرد ان تبدأ الامم المتحدة بإرسال رسائل لكافة المستفيدين بموعد الصرف ومكان الصرف ، وتتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز ومخزن .



رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022 –اسماء جديدة

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، ع أعلن ن اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والمقدرة بـ 360 مليون دولار سنويا.

وقال العمادي إنه تم اعتماد المنحة القطرية من جديد، والتي تشمل تغطية تكاليف وقود محطة توليد الكهرباء، وكذلك مبلغ الـ100 دولار التي تصرف شهريا للأسر المتعففة والفقيرة، ومشاريع أخرى تنفذها دولة قطر في غزة.

ومنذ شهر نوفمبر من العام 2018، تدفع دولة قطر مساعدات مالية شهرية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة، في إطار السعي للمساهمة في تخفيف الوضع الاقتصادي الصعب.





رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية..