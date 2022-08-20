مهجة القدس: الأسير المجاهد لؤي أبو نجمة يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد لؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمة (38 عامًا)؛ من بلدة شعفاط بمحافظة القدس المحتلة، أنهى أربعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 20/08/2008م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (25) عامًا؛ بتهمة المشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد لؤي أبو نجمة ولد بتاريخ 17/01/1985م، وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.