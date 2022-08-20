أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم السبت 20 أغسطس 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات في تعاملات اليوم بأسواق الجزائر، حيث انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 20 أغسطس/آب 2022 لدى البنك المركزي، وفي السوق الموازية.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 143.55 دينار للشراء، و143.63 دينار للبيع، مقابل 144.29 دينار للشراء، و144.36 دينار للبيع، أمس بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

كما نزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 181.37 دينار للشراء، و183.38 دينار للبيع، مقابل 182.73 دينار للشراء، و184.76 دينار للبيع، أمس، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ونزل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 141.35 دينار للشراء، و141.36 دينار للبيع، مقابل 141.96 دينار للشراء، و141.98 دينار للبيع، أمس.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 180 ديناراً للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي اليوم 169.95 دينار للشراء، و170.01دينار للبيع، مقابل 171.64 دينار للشراء، و171.76 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 214.25 دينار للشراء، و216.63 دينار للبيع، مقابل 216.06 دينار للشراء، و218.46 دينار للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 37.63 دينار للشراء، و37.65 دينار للبيع، مقابل 37.81 دينار للشراء، و37.82 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.93 دينار للشراء، و48.46 دينار للبيع، مقابل 47.92 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 38.47 دينار للشراء، و38.49 دينار للبيع، مقابل 38.64 دينار للشراء، و38.65 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية غير الرسمية اليوم 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، مقابل 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 459.98 دينار للشراء، و460.78 دينار للبيع، مقابل 462.13 دينار للشراء، و462.78 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) 586.42 دينار للشراء، و592.93 دينار للبيع مقابل 586.12 دينار للشراء، و592.63 دينار للبيع، أمس.