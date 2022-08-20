سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 20 أغسطس 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا، و أسعار العملات الأخرى مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 20 أغسطس/آب 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 4460 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء، و4485 ليرة للبيع ختام تداولات أمس ، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4508 ليرات للشراء، و4553 ليرة للبيع، مقابل 4514 ليرة للشراء، و4560 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 5334 ليرة للشراء، و5392 ليرة للبيع، مقابل 5343 ليرة للشراء، و5401 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وانتعش سعر الريال السعودي اليوم في سوريا، صباح اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 1186 ليرة للشراء، و1200 ليرة للبيع، مقابل 1182 ليرة للشراء، و1196 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإمارات اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى مستوى 1211 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع، مقابل 1207 ليرات للشراء، و1221 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

كما قفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 14526 ليرة للشراء، و14681 ليرة للبيع، مقابل 14476 ليرة للشراء، و14632 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.