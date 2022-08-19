أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 اغسطس 2022

أسعار الذهب من كل العيارات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 أغسطس 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم السبت 20-8-2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم بالتوازي مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم إلى 1080 جنيها (56.43 دولار) مقابل 1083 جنيها (56.63 دولار)، أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 945.22 جنيه (49.38 دولار) مقابل 947.98 جنيه (49.56 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم في مصر إلى 810.18 جنيه (42.32 دولار) مقابل 812.54 جنيه (42.48 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 630.14 جنيه (32.92 دولار) مقابل 631.97 جنيه (33.04 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 33,595 جنيها (1755 دولارا) مقابل 33,693 جنيها (1761 دولارا)، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 7,562 جنيها (395 دولار ا) مقابل 7,584 جنيها (396.44 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.