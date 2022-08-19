محدث صور حصرية للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة بعد تجميد اعتقاله الإداري

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صور حصرية للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة بعد تجميد اعتقاله الإداري
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 م
19 اغسطس 2022
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