عضو المكتب السياسي للجهاد محمد حميد: الأسير خليل عواودة في طريقه للحرية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ.محمد حميد، مساء اليوم الجمعة أن الأسير خليل عووادة في طريقه للحرية.

و قال حميد في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "يواصل أبناء شعبنا الفلسطيني تسطير معادلات الصبر أمام آلة الحرب الغاشمة، فينهض الأسير، خليل عواودة بجوعه الذي قاساه طيلة أشهر ليعيد فرض معادلة الحرية رغم مكابرة الاحتلال وعنجهيته متسلحا بأقدام الجهاد الإسلامي الثقيلة في معركة وحدة الساحات وغيرها من المعارك ومعها جميع قوى المقاومة الفلسطينية".

و أضاف: " هننيئا لشعبنا الفلسطيني هذا الانتصار ونسأل الله أن يكرمنا بحرية جميع الأسرى .. المجد لشهداء معركة وحدة الساحات وشهداء شعبنا الفلسطيني".