الجهاد تعزي عائلة الشهيد خليفة في نابلس

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد وسيم خليفة في مخيم بلاطة بنابلس.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يجعل دمه ذخراً على طريق فلسطين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، إن الشهيد وسيم خليفة حمل وسامً ربانياً رفيعا ألا وهي الشهادة، وما أعظمها من درجة عند الله برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

وأكد القيادي عدنان أن دم الشهداء ينبت فينا العزيمة والإصرار على التحدي، وأن الشهيد استبشر بالشهادة في أيامه الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكفينا شرفاً أنه ارتقى مدافعاً عن أرض بلدته، وكذلك صمود وصبر أهله.

يشار إلى أن الشهيد الشاب وسيم نصر خليفة (18 عاماً)، ارتقى يوم الأربعاء الموافق 18-8-2022م، متأثراً بإصابته برصاص جنود الاحتلال في مخيم بلاطة قضاء نابلس.