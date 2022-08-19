هيئة الأسرى: قرار محكمة الاحتلال بتجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة هراء و مثير للسخرية

أكدت هيئة الأسرى أن قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير خليل عواودة هراء ومثير للسخرية.

و قالت هيئة الاسرى في تصريح لها مساء اليوم الجمعة: "علينا ان لا نلتفت لإعلان الاحتلال اعلاميا وجماهيرياً، والمطلوب مزيدا من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل واساليب الدعم والمساندة لهذا الاضراب البطولي".

من جهتها أكدت محامية الأسير عواودة أن الأسير خليل عواودة لن يعلق اضرابه عن الطعام أنه يطلب الإفراج عنه وليس تجميد اعتقاله.

و أوضحت المحامية أحلام حداد أن الوضع الصحي لخليل عواودة خطر جدا وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر في إضرابه.

بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني إن لديه شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل عواودة وهو لا يعني وقف اعتقاله.

و كانت مهجة القدس أفادت بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت مساء اليوم الجمعة قرارًا بشكل عاجل بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ159 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.