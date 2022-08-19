محكمة روسية تؤجل النظر في قضية"إغلاق" الوكالة اليهودية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن جلسة المحكمة في موسكو بشأن قضية إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا أرجئت إلى 19 سبتمبر / أيلول الوشيك، "التأجيل سيعطي إمكانية لاستمرار محاولات حل الأزمة عبر قنوات إضافية".

واتخذ القرار من قبل القاضية أولغا ليبكينا بناء على طلب محامين يمثلون الوكالة اليهودية. وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في البداية يوم الجمعة.

وقال محامو الوكالة إنهم بحاجة إلى "الوقت" لدراسة الوثائق التي قدمتها وزارة العدل الروسية في جلسة استماع قصيرة. ورُفض طلب الوكالة اليهودية لعملية وساطة نفسها

ومن جهته أعرب أحد المحامين الذين يمثلون الوكالة في القضية أندري غريشيف، عن تفاؤله في ما يتعلق بـ "تسوية محتملة" الشهر الوشيك: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام حتى لو لم يعتمد كل شيء علينا".