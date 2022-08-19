المرصد العربي: إغلاق الاحتلال منظمات فلسطينية اعتداء سافر على المنظومة الدولية

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، قيام السلطات الإسرائيلية بإغلاق منظمات ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، والتحريض المباشر على هذه المؤسسات، في تحد سافر للمنظومة الحقوقية الدولية، وانتهاك للحقوق والحريات.

واعتبر المرصد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات التعسفية ضد هذه المؤسسات، تأتي في إطار التعتيم على جرائم القوة القائمة بالاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني.

ودعا المرصد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسسات العمل الأهلي والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.