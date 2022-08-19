أردوغان وهرتصوغ يبحثان هاتفيا العلاقات وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

واعتبر الرئيس أردوغان قرار تبادل تعيين السفراء بين الجانبين خطوة مهمة في تقدم العلاقات التركية الإسرائيلية في اتجاه إيجابي.

وأكد أن العلاقات ستكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء، بحسب البيان.

وأعرب الرئيس التركي عن تأييده لتطوير التعاون والحوار بين الجانبين على أساس احترام كل من الطرفين القضايا الحساسة بالنسبة للآخر.

ومن جهته، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي: "تحدث الزعيمان بمناسبة استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل وتركيا، وعودة سفراء وقناصل البلدين، واستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى تركيا".

وأضاف: "رحّب الرئيسان بهذا التطور وأعربا عن أملهما في تقدم العلاقات في جميع المجالات".

وتابع: "شكر الرئيس أردوغان الرئيس هرتصوغ على جهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات الإسرائيلية التركية منذ توليه منصبه".

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء بينهما.