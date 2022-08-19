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أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة مسار في السعودية 2022

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر نظام جداره مسار 1444هـ PDF وموعد المطابقة أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن المرشحين للوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة مسار 1444.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية جدارة في السعودية 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية المرشحين للوظائف التعليمية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية والتعليمية بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة لشغل وظيفة مدرس ممارس، وقد بدأ التقديم في الوظائف من يوم الأحد 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022 الماضي، وانتهى التقديم يوم 9 محرم الموافق 8 أغسطس 2022م.

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودي طريقتين للاستعلام عن المرشحين للوظائف التعليمية وهي:

للاستعلام عن طريق زيارة موقع جدارة مسار اضغط هنـــــــــــــــا

الطريقة الثانية هي مسح الكود المرئي الخاص بنتيجة الترشح للوظائف التعليمية.

وأكدت الوزارة إلى أنه سيتم إبلاغ المرشحين بموعد ومكان المقابلات الشخصية من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول، وسيتم إرسال جميع أخبار جدارة، و المرشحين للوظائف التعليمية.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

سيكون موعد المطابقة ابتداء من 16 محرم 1444، وينتهي موعد المطابقة يوم 27 حرم، وعلى المرشحين تقديم الأوراق التالية أثناء فترة المطابقة:

شهادة التخرج الألية.

صورة من السجل الأكاديمي ونسخة منه.

شهادة الدبلوم التربوي الأصلية وصورة عنها.

على أن تكون المقابلة الشخصية في النقاط التالية:

الخصائص الشخصية.

القيم والمواقف.

قدرات الاتصال والإقناع.

التصرف في الأوساط التعليمية.

أسلوب الحياة.

نتائج جدارة

وتصدرت نتائج جدارة البحث عبر محركات البحث لشغل 11 ألف و 547 وظيفة ممارس للمعلمين والمعلمات ولذلك سنوافيكم فيما يلي بجميع المعلومات حول نتائج وأسماء المرشحين.

كانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت بعض الشروط لشغل الوظائف وقبول الترشيح في الوظائف التعليمية، وأشارت الوزارة إلى أنه مطلوب معلمين ومعلمات في التخصصات التالية:

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

إدارة الأعمال.

الفيزياء.

الكيمياء.

الأحياء.

المهارات الرقمية.

المرشحين للوظائف التعليمية

المرشحين للوظائف التعليمية

طريقة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية:

الدخول إلى موقع مسار اضغـــط هنــــــــــــــا

اضف رقم بطاقة الهوية.

اضف كلمة السر.

حدد الجنس.

اضف رمز التحقق المرئي.

اضغط على “دخول”.

ستظهر لك نتيجة الترشيح.

شروط القبول في الوظائف التعليمية في جدارة: