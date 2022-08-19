أسير من نابلس يدخل عامه الـ 28 في سجون الاحتلال

دخل الأسير عبد الناصر عيسى من نابلس، اليوم الجمعة، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله عام 1995، علما أنه اعتقل عدة مرات قبل هذا التاريخ، وأمضى ما مجموعه 31 عاما، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عيسى محكوم بالسجن مدى الحياة، وقد تمكّن من مواجهة سنوات أسره بإكمال دراسته، حيث حصل على أكثر من شهادة بدرجة البكالوريوس، وكذلك الماجستير.

وأضاف أن عيسى يعتبر من الأسرى الفاعلين على كافة المستويات، وهو ابن لعائلة مكونة من 12 فردا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، حيث توفي والده عام 2006، وقبل وفاته كان محروما من زيارته، وفي عام 2017 توفيت والدته، دون أن يتمكن من وداعهما.