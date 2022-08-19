نقل الأسير إياد حريبات إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير إياد حريبات من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا"، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

والأسير حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/9/2002، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عاماً، وهو أحد ضحايا الجريمة الطبية داخل سجون الاحتلال، حيث تعرض خلال عام 2014 لحقنة يشتبه أنها ملوثة أدت إلى إصابته بانتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، وفي عام 2017 تعرض للرشّ بغاز سام على يد قوات القمع أدى لإصابته بحروق في الجسم، كما أُصيب حريبات بمرض عصبي سبب له رعشة في جسمه وصعوبة في الحركة وفقدانا للذاكرة.