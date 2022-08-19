الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المحرر الجريح مأمون نعيم بني عودة (32 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر بني عودة، وعاثت خرابًا في محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والأسير بني عودة متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، ويعاني من إعاقة جسدية بنسبة 60٪ نتيجة إصابته برصاص الاحتلال الأمر الذي أثر على حركته، وهو شقيق الأسير أكرم بني عودة (38 عاماً) الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 11-7-2022م، خلال مداهمة منزله.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات تستهدف كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وقد تصاعدت هذه الحملة عقب عملية "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة.