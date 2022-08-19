صحيفة عبرية: عُمان ترفض عبور الطائرات "الإسرائيلية" في أجوائها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه رفضت عُمان عبور طائرات مدنية "إسرائيلية" في أجوائها.

وزعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية:" أن رفض عمان جاء في أعقاب ضغوط مارستها إيران عليها لعدم عبور الطائرات في أجوائها".

وأضافت الصحيفة العبرية:" أن الرفض العماني يعني أنه لا يمكن استغلال شركات الطيران "الإسرائيلية" لأجواء السعودية المفتوحة أمامها، من أجل تقصير مسافة رحلاتها الجوية إلى الشرق الأقصى".

ويُشار إلى أنه بعد إعلان السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام جميع خطوط الطيران، وبضمنها "الإسرائيلية"، ساد اعتقاد في "إسرائيل" أن فتح الأجواء العمانية أمام طائراتها هي مسألة وقت وحسب، في ظل وجود علاقات، غير رسمية بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي"، يوئيل غوجانسكي، قوله إن "إيران شددت ضغوطها وتهديداتها مؤخرا على دول الخليج كي لا تنفذ خطوات تطبيع مع "إسرائيل".

وقال غوجانسكي زاعماً:" بالأمس، تحدث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني، ويمكن الافتراض بثقة أن هذا الموضوع طُرح خلال المحادثة بينهما".

جدير ذكره أن الرئيسة التنفيذية لشركة طيران "إلعال" "الإسرائيلية"، دينا بن تال، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حصول الشركة على إذن بالتحليق في أجواء سلطنة عمان متوقع "في غضون أيام".