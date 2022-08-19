"تيك توك" يُطلق ميزة تحويل النص إلى صورة

أطلق تطبيق "تيك توك"، مؤخراً، خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور، وبالتالي استخدامها كخلفية لتصوير مقاطع الفيديو.

ويُشار إلى أن الميزة الجديدة تسمى "AI GeenScreen"، إذ تمكن المستخدم من تصميم أي صورة تعبر عن أي موضوع ينوي مناقشته خلال الفيديو الذي سيبثه.

وتعتبر هذه الميزة بدائية إذا ما قورنت بالأنظمة المتخصصة في تحويل النصوص إلى صور، حيث يتم تصميم صور بسيطة يغلب عليها الطابع الفني أكثر من الواقعي.

وقد تكون محدودية قدرات الميزة الجديدة أمرا مقصودا، لأن تقديم صور أكثر واقعية سيتطلب معالجة حاسوبية ضخمة.

وبدوره، قال خبير الإعلام الرقمي المحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، فادي رمزي:" إن تيك توك يعتبر المنصة الاجتماعية الأولى التي تقدم تلك الميزة لمستخدميها، في الوقت الذي لا تزال المحركات الذكية لصناعة الصور من النصوص جديدة نسبيا".

وأضاف رمزي:" أن التغيير بما يتلاءم مع متطلبات المستخدم زمنيا من طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المزايا الجديدة هو الانعكاس لذلك".

وتابع قائلاً: "فحيثما كانت الكتابة أول طرق التعبير، أصبح المحتوى المرئي اللغة الأكثر جذبا للمستخدمين الآن".

وأردف رمزي: "سبق تيك توك لباقي منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص تقديم المزايا الجديدة أصبح من طبيعة المنصة خلال السنوات الأخيرة".

وذكر أن "إطلاق الميزة الجديدة لا يخرج عن كونه جزءًا من المنافسة التي تخوضها تيك توك ضد المنصات الأخرى لاستقطاب جمهورها وعلى رأسهم مستخدمو فيسبوك".