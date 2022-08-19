ما هي فوائد وأضرار الأرز الأبيض؟

لا تكتمل أي وجبة للغذاء دون طبق الأرز، لأنه بجانب سهولة تحضيره، يستحوذ على خمس إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة عالميًا، وله العديد من الفوائد والمضار.

وترى أخصائية التغذية لورين ماناكير، "أن هناك بعض الآثار الجانبية لتناول الأرز الأبيض، منها المفيد ومنها الضار".

فوائد وأضرار الأرز الأبيض

مصدر مهم للطاقة

وبحسب المختصة لماناكير، فالأرز الأبيض مصدر غني بالكربوهيدرات، وهو المصدر الرئيسي لطاقة الجسم، كما أن أنواع الأرز الأبيض، خاصة في الولايات المتحدة، مدعمة بفيتامينات "B" التي قد تساعد في دعم مستويات الطاقة.

غني بالزرنيخ

وتقول ماناكير: "الزرنيخ عنصر نادر يمكن أن يؤدي، عند استهلاكه بكميات كبيرة، إلى بعض النتائج الصحية غير السارة. وجرى العثور على الزرنيخ في الأرز، لذلك عندما تستهلك هذه الحبوب، يدخل هذا العنصر إلى جسمك".

وتضيف: "رغم أن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ مقارنة بالأرز البني، إلا أنه يفضل تجنب الإفراط في تناوله وتنويع الحبوب، فبض الخيارات تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ مثل القطيفة والكينوا والبرغل والفارو".

أضرار الأرز الأبيض

متلازمة التمثيل الغذائي

وتشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين تناول الأرز الأبيض وخطر متلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لـ"ماناكير"، وهي مجموعة من الحالات التي تحدث معا، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2.

الإصابة بالسكري

كما أظهرت دراسات أن الاستهلاك المفرط للأرز الأبيض قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، مع توصيات باستهلاك نسبة أعلى من الحبوب الكاملة مقارنة بالحبوب المكررة.