"تليجرام" يطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها!

أطلقت شركة تليجرام، في الآونة الأخيرة ميزة ردود الفعل والرموز التعبيرية والرسوم المُتحركة والمُلصقات على المحادثات في الصفحات والمجموعات، كما حصل في واتساب أيضًا مؤخراً.

وأتاحت تليجرام أيضًا خدمتها المدفوعة "Telegram Premium" داخل التطبيق، وتحتوي هذه الخدمة على الكثير من المُلصقات والرموز التعبيرية غير المُتوفرة في الإصدار المجاني، وتعمل تليجرام الآن على تقديم العديد من الرموز الجديدة.

ويُشار إلى أنه أثارت هذه الرموز الجديدة إعجاب العديد من مُستخدمي التطبيق، بعد أن نشرت الشركة حزمة من الرموز عبر الإنترنت، مما زاد من عدد مُشتركي الخدمة.

جدير ذكره وصل عدد مستخدمي تطبيق تليجرام في عام 2013 إلى نحو 100.000 مُستخدم نشط سنويًا، وفي عام 2016 تجاوز مستخدمو التطبيق 100 مليون مُستخدم نشط، وحاليا 550 مليون مُستخدم.