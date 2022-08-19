عضو كونغرس ومؤسسات أخرى تدين اغلاق "إسرائيل" لمؤسسات أهلية فلسطينية 

أدان أعضاء من الكونغرس ومؤسسات فلسطينية وحقوقية أميركية ويهودية، اليوم الجمعة، إغلاق "اسرائيل" لسبع مؤسسات غير حكومية فلسطينية.

ودعت عضو الكونغرس بيتي ماكولوم في تغريدة لها على توتير، إدارة بايدن إلى إدانة الاجراءات "الاسرائيلية" الهادفة لإسكات الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني".

وبدورها، اعتبرت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، التي تضم تحالف 31 مؤسسة فلسطينية أميركية في بيان لها اليوم، أن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتلك الخطوة ما هي إلا محاولة لمنع توثيق الاعتداءات والجرائم "الإسرائيلية" اليومية على ابناء الشعب الفلسطيني، داعية الإدارة الأميركية للتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال لإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية.

ومن جانبه،اعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" الاجراءات "الإسرائيلية" بأنها محاولة فاضحة للتضيق على النشاط السياسي الفلسطيني وحظر توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تضامنها مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية التي تم اغلاقها.

وطالب مركز الحقوق الدستورية في بيان له، إدارة بايدن بالتحرك العاجل ووقف الاجراءات الاسرائيلية، وإدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مكاتب وممتلكات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

فيما أكدت منظمة "أصوات يهودية من أجل السلام" الاجراءات "الاسرائيلية" تستدعي التحرك لوقفها، مشيرةً إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تعمل بشكل علني وصريح على إغلاق المؤسسات التي توثق وتفضح نظام الفصل العنصري العنيف.